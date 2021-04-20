Aşı randevusu nasıl alınır? Telefon ve internetten aşı randevusu alma

Aşı sırası gelen vatandaşlar belirli adımları takip ederek hastanelerde aşılarını olabiliyor. Şu an ülkemizde aşılamada 55 yaş üstüne sıra geldi. Vatandaşlar 'Aşı randevusu nasıl alınır?' sorusunu araştırıyor. İşte aşı randevusu ile ilgili merak edilenler...

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşılamada öncelikli grupta olup olmadığınızı 2023'e mesaj atarak sorgulayabilirsiniz. Büyük harflerle AŞI yazarak aralarında bir boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı ve seri no'nun son 4 hanesini 2023'e mesaj atabilirsiniz. ÖRNEK (AŞI 11111111111 2222)

Bu mesaj sonrasında size ya "COVİD 19 aşılaması için öncelikli grupta değilsiniz" ya da "Covid 19 aşılaması için öncelikli gruptasınız. Aşı randevunuzu alarak randevu tarihinde hekiminize başvurunuz" yanıtı gelecek.

E-NABIZ ÜZERİNDEN AŞI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

55 YYAŞ ÜSTÜ KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öncelikli grupta olduğunuzu tespit ettikten sonra "enabız.gov.tr" adresinde e-devlet ile giriş yapabilirsiniz. Burada yer alan e-devlet ile giriş seçeneğini tıklamanız yeterli olacak.

Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada "aşı randevusu alma" işlemini işaretleyin. Bunun ardından size "Aile Hekimi" ve "Hastane" seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek.

Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiği gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.