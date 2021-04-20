Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, vaka görülme oranı en çok artan illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova, en çok azalan illerin ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman olduğunu anımsattı.
Bakan Koca, paylaşımında "Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak." ifadesini kullandı.
100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak. pic.twitter.com/mMsHMT3JEi— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2021
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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