  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Kardeşlerim dizisine bomba transfer! Berk Ali Çatal sürprizi!

dizisine bomba transfer! sürprizi!

ATV ekranlarının sevilen dizisi ’in oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Dizinin yarın akşam (24 Nisan Cumartesi) ekrana gelecek olan 10. bölümü itibariyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan , Tolga karakterine hayat verecek.

Kardeşlerim dizisine bomba transfer! Berk Ali Çatal sürprizi!

23.04.2021, 12:13

Sımsıcak hikâyesi, duygu yüklü anlatımı ve oyunculukları ile çok konuşulan dizinin yapımını NGM, yapımcılığını Nazlı Heptürk üstlenirken, yönetmen koltuğuna Serkan Birinci oturuyor.

"BU PROJEDE YER ALDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"
Çok güzel bir hikâyeye ve kadroya sahip bir projede yer alıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Çatal; "Biraz ilginç ve merak uyandıran bir karaktere hayat veriyorum. Tolga ile benzer huylarımız da var tabii. Bazı yerlerde çok uzakmışız gibi görünsek de aslında bir o kadar yakınız birbirimize. Ben Tolgayı canlandırırken çok keyif alıyorum, umarım izleyiciye de bu hisler geçer ve hemen sahiplenirler" dedi.

Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları atv'de.

Kardeşlerim 10. bölümde bu hafta neler olacak? Kardeşlerim 10. yeni bölüm fragmanı izle

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kardeşlerim dizisine bomba transfer! Berk Ali Çatal sürprizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.