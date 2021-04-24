Vebitcoin sahibi İlker Baş kimdir? İlker Baş kaç yaşında, nereli?

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra şirketin CEO'su İlker Baş'ın ardından 3 kişi daha gözaltına alındı. Binlerce vatandaş faaliyet durdurma ve ve gözaltı kararlarının ardından İlker Baş'ın hayatını araştırıyor. Peki İlker Baş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte İlker Baş hayatı ve hakkındaki tüm detaylar…

İLKER BAŞ KİMDİR?

Vebitcoin sahibi İlker Baş son günlerde hayatıyla öne çıkan isimler arasında gündem oldu. Son olarak Vebitcoin işlem durdurma kararı alınca gündem olan İlker Baş hayatı ile ilgili detaylar şöyle;

İlker Baş'ın yaşı ve kimliğine dair kişisel bilgilerine dair ayrıntılar bilinmese de; Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2017 yılında kurduğu öğrenildi. Vebitcoin sahibi İlker Baş'ın aslen Muğlalı olduğu biliniyor. Doğum tarihi bilinmemesine karşılık 40'lı yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.

İlker Baş yaklaşık 4 yıllık şirketinin adresini sürekli değiştirdiği ortaya çıktı. Baş ilk olarak şirketi "Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 29A Menteşe, Muğla" adresinde kurdu. Sonrasında "Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak No: 5/7 Menteşe, Muğla" adresine şirket merkezini taşıdı. Son olarak ise "Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi A Blok No: 10/2 Menteşe, Muğla" adresini şirket genel merkezi olarak belirledi.

Ticaret Sicil Kayıtlarına göre Muğla Menteşe'de, 50 bin lira sermaye ile Ağustos 2017'de kurulan Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, internet sitesinden yaptığı açıklamayla faaliyetlerini durduğunu duyurdu.

Muğla'da Vebitcoin operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı