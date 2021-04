Oscar ödüllü yönetmen David Fincher kimdir? İşte David Fincher filmleri...

Oscar ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yönetmenliğini David Fincher'ın yaptığı Mank filmi en iyi sinematografi, en iyi prodüksiyon tasarımı, en iyi görüntü yönetimi, en iyi yapım tasarımı gibi alanlarda ödül aldı. Oscarlı yönetmen David Fincher'ın hayatı da merak konusu oldu. İşte David Fincher hayatı ve en iyi filmleri...

DAVID FINCHER KİMDİR?

David Leo Fincher 28 Ağustos 1962'de doğdu. Akademi Ödülü adayı olmuş sinema filmi ve video klip yönetmenidir. Yedi, Dövüş Kulübü, Sosyal Ağ, Zodiac, Panik Odası ve Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi gibi filmleriyle tanınır.

Denver, Colorado'da Life dergisi yazarı ve başkanı Jack Fincher'ın oğlu olarak doğan David Fincher, Marin County, California'da büyüdü. Sekiz yaşındayken Paul Newman ve Robert Redford'un oynadığı Sonsuz Ölüm filminden etkilenen Fincher, yönetmen olmaya karar verdi ve 8 mm kamerası ile filmler çekmeye başladı. Oregon'daki Ashland Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra deneyim kazanacağını umarak bir animasyon stüdyosunda çalışmaya başladı. 1980 yılında Industrial Light & Magic şirketinde çalışmaya başladı. Bu şirkette çalıştığı süre içerisinde efekt konusunda uzmanlaşan Fincher, Yıldız Savaşları: Bölüm: VI - Jedi'ın Dönüşü ve Indiana Jones: Kamçılı Adam gibi filmlerin yapımında yer aldı. 1984 yılında ILM'den ayrıldı ve Amerikan Kanser Derneği için bir reklam filmi çekti. Los Angeles'taki yapımcıların dikkatini çeken Fincher, 1985'te Rick Springfield'ın yer aldığı The Beat of the Live Drum adlı belgeseli yönetti. Revlon, Converse, Nike, Pepsi, Sony ve Levi's gibi firmalar için reklamlar çeken Fincher, müzik video klipleri yönetmeye yöneldi.

DAVID FINCHER EN İYİ FİLMLERİ

David Fincher'ın Chuck Palahniuk'un aynı adlı romanından uyarladığı Dövüş Kulübü, 1999 yılında gösterime girdi. Başrollerinde Edward Norton, Brad Pitt ve Helena Bonham Carter'ın yer aldığı film zamanla sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olarak anılmaya başlandı.

Fincher'ın senarist Eric Roth ile birlikte F. Scott Fitzgerald aynı adlı romanından uyarlandıkları Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi 2009 yılında gösterime girdi. Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi Fincher'ın yönettiği en uzun film oldu. Ayrıca Fincher, bu filmde Brad Pitt ile üçüncü kez çalıştı. 13 dalda Akademi Ödülü adaylığı kazanan yapım, David Fincher'a da ilk En İyi Yönetmen dalında Akademi Ödülü adaylığını getirdi. Film 300 milyon dolardan daha fazla kazandı. Ünlü yönetmen,çok satan bir roman olan Ejderha Dövmeli Kız'ın Amerikan versiyonunu sinemaya aktardı.

DAVID FINCHER FİLMLERİ

Se7en (Yedi– 1995)

The Game (Oyun – 1997)

Fight Club (Dövüş Kulübü – 1999)

Panic Room (Panik Odası – 2002)

Zodiac (2007)

The Social Network (Sosyal Ağ – 2010)

The Girl with the Dragon Tattoo (Ejderha Dövmeli Kız – 2011)

Gone Girl (Kayıp Kız – 2014)

DİZİLERİ

House of Cards (2013-2018)

Mindhunter (2017 - Günümüz)

Love,Death & Robots (2019- Günümüz)