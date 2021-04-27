Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 27 Nisan Salı Müge Anlı izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

4 gündür kayıp olarak aranıyordu. Anne Leyla Özkaya günler sonra kızıyla kavuştu. Cumartesi günü Beykoz'da bulunan 15 yaşındaki küçük kız ailesine teslim edildi. Müge Anlı, 37 yaşındaki Özgür Bey'in 1 çocuğu olduğunu, evli olduğunu ama eşi ile boşanma aşamasında olduğu sebebi ile bazen babasında kaldığını, boşanma sürecinde biraz psikolojik sıkıntı yaşadığını, Çekmeköy'de ormanlık bir alana gittikten sonra eşini arayarak ben yapamayacağım dayanamıyorum dediğini anlattı. 13 gündür kayıp olan Özgür Bey'in akşam saatlerinde telefonunu kapattığı bilgisini veren Müge Anlı piknik alanında çok fazla arama yapıldığını ama asla bulunamadığını belirtti. Bir çocuk babası Özgür Kılınç nerede? Nevşehir'de sekiz yıldır kayıp bir kadın... Boşandığı eşi ve erkek arkadaşı canlı yayında... Kaybolmadan önce iki defa cezaevinde kaldı. Nevşehir'de yaşıyordu, 8 yıldır haber yok... Eşinden anlaşmalı boşandığını söyleyen Duran Bey eşinin saat 19.30'da evinin geldiğini kapının önüne bir araba geldiğini arabaya binip gittiğini bir daha dönmediğini ekledi. Lütfiye Gündüz'e ne oldu? Telefondaki isimsiz ihbar sahibi Duran'ın yalan söylediğini onların hiç birini tanımadığını Lütfiye'nin yanında Semra ve Selma isimli arkadaşlarının olduğunu o kadınların sürekli kötü yol sevk ettiğini hastanenin temizlik şirketinde birkaç ay Lütfiye ile çalıştıklarını anlattı.