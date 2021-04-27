Uçak ve otobüs yolculuğu yasak mı? Uçak bileti olana seyahat yasağı var mı?

9 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanmaya geçiliyor. Bu süreçte daha öncesinden seyahat planı yapan ve bilet alanlar, seyahat edip edemeyeceklerini araştırıyor. Peki, uçak ve otobüs yolculuğu yasak mı? Bileti olana seyahat yasağı var mı? İşte detaylar...

THY'DEN AÇIKLAMA

THY'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir."

UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşlarımızın şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

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