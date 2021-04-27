Tam kapanmada fabrikalar çalışacak mı?

29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan tam kapanma sürecinde fabrikaların durumu merakla araştırılıyor. Bu kapsamda fabrikalar çalışacak mı? Yasakta fabrikaların durumu ne olacak? merak ediliyor. İşte tam kapanma sürecinde fabrikalar ile ilgili merak edilenler...

TAM KAPANMADA FABRİKALAR ÇALIŞACAK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.



Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar ise yasaklardan muaf olacak.

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