  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Tam kapanmada fabrikalar çalışacak mı?

Tam kapanmada fabrikalar çalışacak mı?

Tam kapanma sürecin fabrikalar kapanacak mı? sorusu araştırılıyor. 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan tam kapanma sürecinde fabrikaların durumu da merak ediliyor. Peki yasakta fabrikalar çalışacak mı? Tam kapanmada fabrikaların durumu ne? İşte detaylar...

Tam kapanmada fabrikalar çalışacak mı?

27.04.2021, 09:48 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021, 09:54

29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan tam kapanma sürecinde fabrikaların durumu merakla araştırılıyor. Bu kapsamda fabrikalar çalışacak mı? Yasakta fabrikaların durumu ne olacak? merak ediliyor. İşte tam kapanma sürecinde fabrikalar ile ilgili merak edilenler...

TAM KAPANMADA FABRİKALAR ÇALIŞACAK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar ise yasaklardan muaf olacak.

Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl, nereden alınır? Tam kapanmada bankalar açık olacak mı? Hangi sınavlar ertelendi? LGS ve YKS ertelendi mi? MEB ve ÖSYM'den açıklama!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tam kapanmada fabrikalar çalışacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.