Koronavirüs aşısı olmayanlara kısıtlama yolda

Salgını kontrol altına alabilmek amacıyla devreye sokulan 17 günlük tam kapanmanın ardından Türkiye'nin atacağı adımlar netleşmeye başladı. Özellikle geçtiğimiz yaz döneminde yapılan hatalar tekrarlanmayacak.



Bu defa adımlar daha temkinli atılacak ve normalleşmeye kontrollü bir geçiş yapılacak. Geçen yıl, vaka sayılarında belli bir düşüş sağlanmasının ardından önce mayıs ayında AVM'ler, 1 Haziran'dan itibaren de kafe, restoran ve eğlence mekânları gibi insanların yoğun olarak bir arada bulunduğu yerler açılmıştı. Ardından bazı illerde ve bölgelerde vaka patlamaları meydana gelmişti. Türkiye, yaşadığı bu süreçten dersini çıkardı. Kapanma sürecinde sıkılaştırılan denetimler, sonrasında da aynı şekilde uygulanacak.





Açılma kademeli olarak gerçekleştirilecek. İlk olarak pandemiden en çok etkilenen küçük işletmelerin, ardından ise AVM ve eğlence mekânlarının açılması planlanıyor. Bunun yanı sıra turizm için ayrı bir normalleşme takvimi devreye konulacak.



AĞIR TEDBİRLER GELEBİLİR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Kapanmanın etkisiyle bayramdan sonra günlük vaka sayılarının 5 binin altına indirilmesi hedefleniyor. Vaka sayılarında istenilen düzeye ulaşıldığı takdirde sınırlamaların kaldırılması gündeme gelecek. Bu doğrultuda sınırlamalar, salgın kontrol edilebilir düzeye çekilene kadar devam edecek. Normalleşme adımları Bilim Kurulunun tavsiyesiyle belirlenecek.



Vaka sayıları hedeflenen seviyelere düşmezse belirli bir saatten sonra uygulanan sokağa çıkma sınırlamalarının devam edebileceği belirtiliyor. Yine hafta sonu uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının da sürebileceği ifade ediliyor. Vaka tablosunun kötüye gitmesi hâlinde ise tedbirler ağırlaştırılacak. Ayrıca bu süreçte aşılama da bütün hızıyla devam edecek.





Vaka sayılarının düşüş eğilimine girdiği ve bunun kontrollü geçiş dönemiyle sürdürüldüğü dönemde aşılanmanın da devam etmesi, sürece büyük bir katkı sağlayacak. Önümüzdeki günlerde Sinovac aşısındaki tedarik sıkıntısının ortadan kalkması bekleniyor. Sputnik V aşısı da uygulama için gün sayıyor. BioNTech aşısının ise uygulanması sürüyor.



Haziran sonunda 40 yaş üstü kişiler, ağustos ayında ise 18 yaş üstünün aşılanmasının tamamlanması planlanıyor. Vaka sayıları düşüşe geçmezse toplumun büyük bir kısmı aşılanana kadar yeni tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor. Yine aşı olmayan kişilerin ve yaş gruplarının toplumdaki dolaşımını azaltmaya yönelik tedbirlerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.