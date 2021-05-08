Starlink uyduları UFO paniği yaşattı

ÖNCEKİ gece 22.00 sıralarında gökyüzünde görülen ışıklı cisimler, heyecan ve korkuya yol açtı. Parlayan cisimleri UFO sanan bazı vatandaşlar, telefonlarıyla ışık geçişini görüntüledi. Ancak gerçek kısa süre sonra anlaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından gökyüzündeki parlamaların, uzay taşımacılığı şirketi SpaceXin CEO'su Elon Musk'ın yüksek hızda internet projesi Starlink uydularına ait olduğunu açıkladı. Varank paylaşımında, "Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlaması" ifadelerine yer verdi.

■ FERDİ YAVUZ