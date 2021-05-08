  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Starlink uyduları UFO paniği yaşattı

uyduları UFO paniği yaşattı

Starlink uyduları UFO paniği yaşattı

8.5.2021

ÖNCEKİ gece 22.00 sıralarında gökyüzünde görülen ışıklı cisimler, heyecan ve korkuya yol açtı. Parlayan cisimleri UFO sanan bazı vatandaşlar, telefonlarıyla ışık geçişini görüntüledi. Ancak gerçek kısa süre sonra anlaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından gökyüzündeki parlamaların, uzay taşımacılığı şirketi SpaceXin CEO'su Elon Musk'ın yüksek hızda internet projesi Starlink uydularına ait olduğunu açıkladı. Varank paylaşımında, "Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlaması" ifadelerine yer verdi.

■ FERDİ YAVUZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Starlink uyduları UFO paniği yaşattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.