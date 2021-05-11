Kargolar arefe günü açık mı? Kargolar arefe ve bayramda çalışacak mı?

İnternet alışverişi yapacak olanlar arefe günü ve bayramda kargoların çalışıp çalışmadığını sorguluyor. Ramazan'ın son günlerini yaşarken özellikle bayram öncesi internet alışverişleri de arttı. Peki arefe günü ve bayramda kargolar açık olacak mı? İşte detaylar...

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Geçtiğimiz yıllarda bayram dönemlerinde farklı kararlar alan kargo şirketlerinin, bu yıl tam kapanma nedeniyle nasıl bir karar alacağı henüz bilinmiyor.

Normal şartlarda Pazar günü ve resmi tatillerde kargolar çalışmıyor. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor. Bayramda ise resmi tatil olması sebebiyle kargolar hizmet vermiyor.

Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram hangi gün?