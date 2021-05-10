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ne zaman? Bayram hangi gün?

On bir ayın sultanı son günlerini yaşıyoruz. Özellikle çalışanlar tarihini araştırıyor. Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram hangi gün? Bayram tatili kaç gün? soruları da merak konusu oldu. İşte merak edilen soruların cevapları...

Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram hangi gün?

10.05.2021, 10:13

Ramazan Bayramı'na sayılı gün kaldı. Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşarken bayram için hazırlıklar da bir taraftan başladı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram hangi güne geliyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte tüm merak edilenler...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet'in takvimine göre, 2021 Ramazan Bayramı arefesi 12 Mayıs 2021 Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

2021 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı tatili tarihleri merak edilirken, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan kararla Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

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