Bayram namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet'ten açıklama geldi

Bayram namazı camilerde kılınabilecek mi? sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini alıyor. Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş, milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorunun yanıtını verdi. Peki bu sene bayram namazı camilerde kılınacak mı? İşte detaylar...

BAYRAM NAMAZI VAR MI, CAMİLERDE KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kendisine yöneltilen "Bayram namazı kılınacak mı, var mı?" sorusuna ilişkin flaş bir yanıt verdi. Hazırlıkların yapıldığını belirten Ali Erbaş, bayram namazı camilerde kılınacak mı konusuyla ilgili şunları söyledi;

"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."

BAYRAMDA CAMİLER AÇIK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayında yürüttüğü din hizmetleriyle ilgili bilgi veren Erbaş, "Beş vakit ve cuma namazlarımızda cemilerdeki irşat çalışmalarımız devam ediyor. Dijital ortamı çok iyi kullanmaya başladık. Diyanet TV'den irşat programları yapılıyor. Ayrıca Türkiye genelinde 90 bin kadar camimizde, imkanlar nispetinde, tedbirlere riayet ederek irşat hizmetlerine devam ediyoruz." diye konuştu.

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