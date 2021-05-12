Bayramda marketler açık olacak mı? Market çalışma saatleri....

Bayramda marketler açık olacak mı? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. 13-14-15 Mayıs tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı'nda alışveriş yapmak isteyenler marketlerin durumunu araştırıyor. Peki marketler bayramda açık mı? İşte marketlerin çalışma saatleri...

MARKETLER BAYRAMDA AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladğı tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek. Bu kapsamda genelgede belirtildiği üzere marketler bayramda da saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Ancak marketlerin bayram mesaisi, politikalarına göre değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.

AİLECE MARKETE GİTMEK YASAK

Genelgede dikkat çeken detaylardan bir tanesi de marketlerle ilgili. "Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımının önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacak" denilen ilgili maddede, parantez içerisinde "Markete ailece gidilmesi gibi" ifadesi de yer alıyor.