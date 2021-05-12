Kuruluş Osman 58. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

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NİKOLA'NIN PLANI BOZULUYOR
Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer. Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.
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