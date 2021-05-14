İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci ile 'dayak' davasında yeni gelişme

Evliliğinde şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi Fox TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'dan şikayetçi olan öğretmen Eda Demirci, yeniden mahkemeye başvurdu. Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini açıkladı.

YENİDEN BAŞVURDU: "MÜCADELEM KADINLAR İÇİN"

Evliliğinde şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi Fox TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'dan şikayetçi olan öğretmen Eda Demirci, yeniden mahkemeye başvurdu. Dava sürecinde kansere yakalanan ve ''Şiddete uğramış tüm kadınlar adına mücadele ediyorum'' açıklamasında bulunan Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini açıkladı.

ÖZEL HAYATIM İFŞA EDİLDİ

Küçükkaya'nın boşanma davası aşamasında vekilliğini yapan Avukat Nezihe Hıdıroğlu'nun basın açıklaması adı altında dava dosyasına sunulan gizli protokolü paylaştığı belirtildi.

Demirci, hayat mücadelesi verirken özel hayatının bu şekilde ifşa edilmesinin kendisini derinden üzdüğünü dile getirerek suç duyurusunda bulundu.

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