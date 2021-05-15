Tam kapanma ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs'ta kalkacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma kararı alınmıştı. 29 Nisan'da başlayan tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ermesi bekleniyor. Vatandaş 'Tam kapanma ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak? Şehirlerarası seyahat yasağı kalkacak mı?' sorularının yanıtnı merak ediyor. İşte normalleşme takvimi ile ilgili detaylar...

YASAKLAR NE ZAMAN KALKIYOR?

Erdoğan: "(Kovid-19) Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz."

Erdoğan: "Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz."

Başkan Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir."

Başkan Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz."

Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Detayları kabine toplantımızın ardından paylaşacağız. Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdüreceğiz.

2020 Mart ayından beri aldığımız tedbirlerin ve kısıtlamaların tek amacı 84 milyonun sağlığını, hayatını ve geleceğini korumaktır. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmayacağız. Vatandaşımızın işine, aşına zarar vermeyecek şekilde uygulamaya özen gösteriyoruz. Yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılmasını sağlamaktır.

Üretim tarafında bunu başardığımızı görüyoruz. Sanayi ve ihracat rakamları yeni rekorlar kırarak olumlu yönde ilerliyor. Esnaflarımız ile turizm sektörüne her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz.

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece güzel günlere ulaşmamıza kimse mani olamayacaktır.

Haziran’da normalleşme müjdesi