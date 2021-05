Haziran’da normalleşme müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile çevrimiçi bayramlaştı. Burada yaptığı konuşmada korona virüs tedbirleri ve tam kapanma konusuna değinen Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

17 Mayıs'taki Kabine Toplantısı sonrası Mayıs ayında ihtiyatlı da olsa gevşemeler olacağını belirten Başkan Erdoğan, asıl hedef olarak ise Haziran ayını işaret etti. Erdoğan, haziran ayında tedbirlerin önemli ölçüde gevşetileceğini söyledi.



'ÖZVERİLERİN KARŞILIĞI'

Yapılan fedakarlıklar ve gösterdikleri sabır için vatandaşlara teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Yaptığımız özverilerin karşılığını belirgin düşüşle gördük. İnşallah, tedbiri elden bırakmadan bu sayıları çok daha aşağılara çekmeyi umuyoruz.

Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Detayları kabine toplantımızın ardından paylaşacağız. Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdüreceğiz. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmayacağız.

Vatandaşımızın işine, aşına zarar vermeyecek şekilde uygulamaya özen gösteriyoruz. Yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılmasını sağlamaktır.

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece güzel günlere ulaşmamıza kimse mani olamayacaktır" açıklamasını yaptı.



'TERÖR DEVLETİ İSRAİL'

Kudüs'te yıllardır devam eden ve Ramazan aylarının son günlerinde yoğunlaşan saldırılar nedeniyle bayrama buruk girdiklerini de kaydeden Erdoğan, "Dertliyiz. Derdimiz var.

Gücü sadece masumlara, biçare kadınlara, mazlumlara yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü, hem öfkeliyiz. Türkiye'nin tavrı tamamen ilkeseldir. Şimdiye kadar 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bir diplomasi yürüttük. Muhataplarımızla benzer hissiyatları paylaştığımızı gördük. Uluslararası toplumun duyarsızlığından üzüntü duyuyoruz. Siyasi kaygılarla, sinsi hesapla, İsrail'in döktüğü kanlara sessiz kalarak ortak olanlar, bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilmelidir. Yarın herkes kendini bu vahşi zihniyetin hedefinde bulacaktır. Kudüs, tüm dünyadır. Oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır diyoruz" ifadelerini kullandı.



'ZULME EYVALLAH ETMEYECEĞİZ!'

TÜRKİYE'nin Filistin konusundaki tavrının ilkesel olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesini hangi şevkle desteklemiş isek bugün Kudüs'te ve Filistin şehirlerinde yaşanan zulme karşı aynı hissiyatla harekete geçiyoruz. Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan ellere aynı kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Bugün de tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz" dedi. Erdoğan, hangi inançtan, hangi kökenden, hangi mezhepten olursa olsun herkesi, her devleti ve her kurumu bir an önce harekete geçmeye davet ederek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Genel Kurul'da alınan kararlara uygun şekilde süratle Kudüs'te barışı ve huzuru sağlayacak adımları atması şarttır.

İslam İşbirliği Teşkilatı da derhal somut ve etkin bir tutum almazsa kendi varlığını inkar etmiş olacaktır.

Her ne yapılacaksa derhal yapılmalıdır" diye konuştu.



VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR ETTİ

