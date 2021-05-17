Sodyum kaynağı Acıgöl can çekişiyor

Türkiye'nin tek, dünyanın ise ikinci en büyük temiz ve doğal sodyum potansiyeline sahip kapalı havzası olan Acıgöl, kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle can çekişiyor.



1970'li yıllardan bu güne 4 kat küçülen Acıgöl'de 500 metre çekilen su, ürkütücü bir manzara ortaya koyuyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, gölde ortalama su seviyesinin 1 metrenin altına kadar düştüğünü söyledi. Acıgöl'ü korumamız gerektiğini söyleyen Kesici, "Göl; tarımsal, sanayi ve diğer alanlarda bizlere çok yarar sağlayacaktır. Bu yüzden mutlaka gölün su bütçesini korumalıyız" dedi.



SEBAHATTİN ALP

DİĞER