Kuruluş Osman 59. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

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UMUR BEY'İN OBASINA MOĞOL BASKINI
Osman Bey'in uyarılarına kulak asmadan Moğolların kampını basmaya giden Umur Bey ve alpleri, Nikola tarafından uyarılan Togay tarafından tuzağa düşürülür. Togay'ın komutanı Camuha da nökerleri ile birlikte savunmasız kalmış Umur Bey obasına baskın düzenler. Malhun Hatun ve bir avuç alp obayı savunmak için ölüm kalım mücadelesine girer
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