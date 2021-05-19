Kuruluş Osman 59. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE

UMUR BEY'İN OBASINA MOĞOL BASKINI

Osman Bey'in uyarılarına kulak asmadan Moğolların kampını basmaya giden Umur Bey ve alpleri, Nikola tarafından uyarılan Togay tarafından tuzağa düşürülür. Togay'ın komutanı Camuha da nökerleri ile birlikte savunmasız kalmış Umur Bey obasına baskın düzenler. Malhun Hatun ve bir avuç alp obayı savunmak için ölüm kalım mücadelesine girer