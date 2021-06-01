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nasıl ve nereden alınır? aşı randevusu alma

almak isteyenler nereden ve nasıl alınacağını araştırıyor. İlk doz veya ikincis doz aşısını olacak olanlar koronavirüs aşı randevusu adımlarını araştırıyor. Peki aşı randevusu nasıl alınır? ve E-Nabız üzerinden aşı randevusu işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? MHRS aşı randevusu alma

01.06.2021, 09:26

Aşı randevusu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Öncelik grubunda yer alıp aşı olacak olanlar aşı randevularının nereden ve nasıl alınması gerektiğini merak ediyor. Peki koronavirüs aşı randevusu nereden alınır? İşte MHRS aşı randevusu alma ekranı...

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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