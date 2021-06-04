DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, INTERPOL'ün 89'uncu Genel Kurul Toplantısı'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu. Kıran, "Bu toplantıyla teşkilatla ilişkilerimizi yapıcı bir anlayışla idare etme irademizi bir kez daha teyit etmiş olacağız. Terörle mücadeledeki yaklaşımımızı en üst düzeyde aktaracağız" dedi. Kritik toplantı, 20-25 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Interpol’ün 2021 toplantısı Türkiye’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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