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Haberler Yaşam Interpol’ün 2021 toplantısı Türkiye’de

Interpol’ün 2021 toplantısı Türkiye’de

Interpol’ün 2021 toplantısı Türkiye’de

4.6.2021

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, INTERPOL'ün 89'uncu Genel Kurul Toplantısı'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu. Kıran, "Bu toplantıyla teşkilatla ilişkilerimizi yapıcı bir anlayışla idare etme irademizi bir kez daha teyit etmiş olacağız. Terörle mücadeledeki yaklaşımımızı en üst düzeyde aktaracağız" dedi. Kritik toplantı, 20-25 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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