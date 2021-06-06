2021 LGS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bir milyondan fazla öğrenci bugün gerçekleşen LGS sınavı sonrası soru ve cevapların açıklanmasını bekliyor. Peki LGS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS 2021 soru ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih henüz belli değil. Geçtiğimiz yıl sınav 20 Haziran tarihinde gerçekleşmiş sınav soruları da 23 Haziran'da erişime açılmıştı. Bu bilgilere göre bu sene LGS sorularının 9 Haziran'da yayınlanması ön görülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan LGS cevap anahtarına öğrenciler http://meb.gov.tr üzerinden erişim sağlayacaklar. Önceki yıllarda LGS soruları ve cevap anahtarı, PDF dosyası üzerinden de görüntülenmişti.

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