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Kısıtlamalar tamamen ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

'de Haziran ayında başlayan kademeli normalleşme ile birçok kısıtlama kalkarken kafe ve restoranlar da açıldı. Kısıtlamaların tamamen ne zaman kalkacağı da merak konusu oldu. Üyesi Prof. Dr. , kısıtlamaların tamamen kaldırılması ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kısıtlamalar tamamen ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
DHA

09.06.2021, 12:44

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Turan, kısıtlamaların tamamen kaldırılması ve koronavirüs salgınında son seyri DHA'ya değerlendirdi. Turan, gelinen aşamada pek çok kısıtlamanın ortadan kalktığını söyleyerek, "Bireysel önlemlerin daha önemli olduğunun vurgusunu yapmaya devam ediyoruz; özellikle aşılama süreci tam istediğimiz şekilde tamamlanana kadar. Kısıtlamaların kaldırılması aslında eş zamanlı aşılama sürecinin devam etmesiyle de ilişkili. Eğer etkin aşılama yapılırsa yaz sonunda yani eylül ayında ortaya çıkma ihtimali olabilecek bir hasta sayısı artışının önüne geçer. O yüzden bu dönemde üzerinde durmamız gereken konu aslında aşılamadır" diye konuştu.



'BU KONUDA ŞANSLI ÜLKEYİZ'
Prof. Dr. Turan, vatandaşın aşıya talebinin iyi olduğunu belirterek, "Bu konuda çok şanslı bir ülkeyiz. Pek çok ülkeden daha iyi durumdayız ancak şu saatten sonra aşı gelmeye devam edecek ve daha genç grupların da aşılanması gerekiyor. O yüzden toplum içinde hareketli, aktif olarak gezen dolaşan bireylerin aşılama konusunda daha önceki grupların yaptığı gibi hassasiyet göstermesi gerekiyor. Aşılar dünyanın pek çok yerinde milyonlarca kişiye yapıldı. Biz de aşı konusunda bu şekilde hareket edeceğiz. Aşıyı herkese yapmak durumundayız ki pandeminin en önemli silahını doğru şekilde kullanmış olalım" dedi.



Prof. Dr. Turan ayrıca olası pik durumuna sağlık sisteminin hazır olduğunu kaydederek, "Sağlık sistemimiz görmüş olduğumuz 3 pik döneminde de elinden geldiğince sisteme dahil olup bir şekilde sistemi devam ettirebildi. Hastaların kabulü konusunda herhangi bir sorun yaşamadık. Bu nedenle sağlık sistemimiz buna her daim hazır" diye konuştu.

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