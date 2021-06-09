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Haberler Gündem Gözler Bakan Koca'nın açıklamasında! Normalleşmede hangi aşamaya geçilecek?

Gözler Bakan Koca'nın açıklamasında! Normalleşmede hangi aşamaya geçilecek?

Son dakika haberine göre saat 17.30'da Bakanı başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Koca, 19.00'da açıklama yapacak. Toplantıda aşılama, normalleşme ve uzaktan eğitim gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Gözler Bakan Koca'nın açıklamasında! Normalleşmede hangi aşamaya geçilecek?

09.06.2021, 11:43

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha salgın gündemiyle toplanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak toplantı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, yarın toplanacak kabine öncesinde 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşmenin ikinci adımına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

İllerin vaka yoğunlukları ve salgının seyri ele alınacak.

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Atılması gereken yeni adımlar belirlenecek. Aşılama takvimi de toplantıda görüşülecek konular arasında. Mevcut aşı stoku ve yeni aşıların teslimat tarihlerine göre aşılamada geçilecek yeni kademeler belirlenecek.

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Yerli aşı çalışmalarına ilişkin de son gelişmeler konuşulacak. Toplantının ardından Bakan Koca, saat 19.00'da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

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