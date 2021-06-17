PKK’nın uyuşturucu ve silahları ele geçirildi

VAN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/ KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kullandıkları sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda Başkale ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arazide gerçekleştirilen aramada 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir miktar fişek, 16 kilo toz esrar ve 840 gram afyon sakızı ele geçirildi.