VAN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/ KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kullandıkları sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda Başkale ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arazide gerçekleştirilen aramada 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir miktar fişek, 16 kilo toz esrar ve 840 gram afyon sakızı ele geçirildi.
PKK’nın uyuşturucu ve silahları ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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