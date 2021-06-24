Ahmet Kayakesen: Konuk oyuncu olarak girdim, 30 bölüm oynadım!

Ahmet Kayakesen, Bi' Başka'da, Hercai'ye konuk oyuncu olarak girdiğini belirterek "Diziye girerken 4 bölümlüğüne girmiştim. 30 bölüm oynadım. Benim için uzun bir serüvendi. 1 seneyi aşkın çalıştım. Güzel deneyimler de yaşadım" dedi.

Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Şu sıralar hayat nasıl gidiyor sizin için?

Birkaç ay öncesine kadar Midyat'taydık. Hercai bitti, döndük. Şimdi yeni projeler okuyorum, kendime vakit ayırıyorum. Kendimi geliştirmem gereken noktalarda geliştirmeye çalışıyorum.

"KONUK OYUNCU OLARAK GİRDİM, 30 BÖLÜM OYNADIM"

Son olarak Hercai'de rol aldınız. Harun karakteriyle nasıl bir yolculuk yaşadınız? Diziye erken veda ettiğinizi düşünüyor musunuz?

Erken veda sayılmaz. Diziye girerken 4 bölümlüğüne girmiştim, konuk oyuncu olarak. 30 bölüm oynadım. Benim için de uzun bir serüvendi. 1 seneyi aşkın çalıştım. Güzel deneyimler de yaşadım.

"HERCAİ'DE YAŞANAN PROBLEMİ KENDİ ARALARINDA ÇÖZDÜLER"

Set ortamı nasıldı peki? Dizi final yapmadan evvel setteki sıkıntılarla ilgili birçok haberle karşılaştık.

Ama daha yeni başladık İrem'ciğim ya :) Bilmiyorum. Tabii belli problemler yaşanıyor, yoğun bir iş. Dizi çekmek kolay değil, stresli de bir iş. Zamanla yarışıyorsun. Belli sorunlar yaşanıyor ama bunlar kendi içlerinde çözülüyor. Oyuncular, prodüksiyon… Artık birlikte bir şeyleri yaratmaya başladığında bu tarz problemleri kendi aranda çözüyorsun. Bu problem de kendi aralarında çözüldü. Çok da büyütmemek gerekiyor. Çünkü olaylar kontrolden çıkabiliyor bazen.

Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olduğunuzu biliyorum. Oyunculuğa geçiş sürecinizden bahseder misiniz? İlk olarak kamera arkasında başlamışsınız sektöre, ekran önüne geçiş serüveni nasıl gerçekleşti?

Üniversiteye gitmeden önce oyunculuk yapıyordum zaten. Zamanla kendimi geliştirdim. Eğitimler aldım. 16-17 yaşlarında reklamlarda oynamaya başladım. Üniversiteye gittim, döndüm. Bir sinema filmi için auditiona gittim. Bir filmde oynadım. Filmden 2 sene sonra Kocamın Ailesi dizisi için auditiona gittim. Sonrasında kabul edildim ve akmaya başladı süreç. 6-7 senedir aktif olarak oyunculuk yapıyorum.

"10 SENEDİR ŞARKI SÖZÜ YAZIYORUM"

Yazdığınız senaryolar var. Yakın zamanda görecek miyiz tiyatro sahnesinde ya da ekranlarda?

Onlar benim kendi içimde yazdığım amatörce hikâyeler. Onların daha çok yolu var. Ama şarkı sözleri de yazıyorum 10 senedir. Belki şarkı gelebilir.

Siz mi seslendirmek istiyorsunuz yoksa birilerine mi vereceksiniz?

Seslendirmek istediğim parçalar var. Hikâyesinde beni barındıran parçaları kendim okumayı tercih ederim. Profesyonel bir müzik insanı değilim. Zamanla geliştirmem gereken bir yer o alan.

Yeni bir projeye başlarken en büyük çekinceniz ne olur?

Kariyerimin başındayken yeni bir projeye başlamak stres konusuydu benim için. İnsanlarla iletişim kurmak, ekipçe çalışmak, adapte olmak kolay değil. Başlarda profesyonellik çerçevesinde de ilerleyemiyorsun. Daha kendi başına buyruk oluyorsun. İlk dönemlerde zorlandım. Ama artık her şey rayına oturdu.

"Auditiondan çıktıktan 20 dakika sonra Kocamın Ailesi'ne kabul edildim"

Bugüne kadarki işleriniz arasında sizde yeri ayrı olan proje hangisiydi? Hangi karakteri canlandırırken zorlandınız, zevk aldınız?

İlk dizi projem, Kocamın Ailesi. O dönem aktif oyunculuk yapmıyordum. Reklamlarda oynuyordum. Dizinin auditionına gittiğimde çok umutlu değildim. Ama auditiondan çıktıktan 20 dakika sonra yapım şirketi beni davet etti. Ben daha yola çıkmadan audition yapıma ulaşmış. Yapıma gittim, çok heyecan vericiydi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Nasıl bir arkadaş ve sevgilidir Ahmet Kayakesen? Hayatınızda biri var mı? :)

Hayatımda şu an kimse yok. İyi bir arkadaşımdır. Kimseye zarar vermem. Çok uçlarda iniş çıkışlarım yoktur. Problem yaşamam ilişkilerimde. Mesleğin getirdiği inişler çıkışlar tabii oluyor. Ama ben kendime dışardan bakarak eleştiririm ve böyle bir dönemden geçiyorsam konuşup paylaşırım hayatımdaki insanlarla.

Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığınız oyuncu kim?

Çok fazla var. Serdar Özer, Ahmet Tansu Taşanlar, Bülent Polat, Cengiz Bozkurt. Hatta Cengiz ağabey o kadar komiktir ki sahneleri çekerken zorlanıyorduk. Seti bile aksattığımız olurdu :) Partnerlerimde hiçbir problem yaşamadım. Asena Tuğal, İlay Erkök, Seray Kaya. Hepsi çalışması keyifli partnerlerdi.

Tüm projeleriniz arasında çekerken en unutamadığınız sahne hangisiydi?

Çok var. Kertenkele setinde 24 sat uyumadan çalıştık Asena (Tuğal) ile. Onu unutamam.

"SETTEN ÖNCEKİ GECE SABAHA KADAR UYUYAMADIM"

Bugüne dek yaptığınız en büyük çılgınlığınız neydi?

19 yaşında falandım. Bir reklam filmi için ekstrem bir şeyler yapmam istendi. Sete çıkmadan 1 gün önce beni bir tersaneye götürdüler. Bungee Jumping yapmam gerekiyordu. 60 metreden atlayacaktım. İlk başlarda yapamayacağımı düşündüm. O gün atlayamadım. Set gününde çıkıp atladım hem de üst üste 9-10 kere. Setten önceki gece sabah olmamıştı, uyuyamadım :)

Hayatta en utandığınız anı sorsam?

Ben genelde utangaç biriyimdir. Çok utandığım zaman olmuştur. Kalabalıkta utanırım, kendimi hemen ifade edemem. Kariyerimin başında kalabalık sahne çekimlerinde çok utanırdım, heyecanlanırdım.

"GELGİTLERİM OLABİLİYOR"

Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin ne olur?

İlişkilerimde duygusalımdır, vericiyimdir. Mesleğin getirdiği gelgitler olabiliyor. Bazen enerjim yüksek olabiliyor, bazen konuşacak halim olmuyor. Karşımdaki insan bunu algılamakta zorlanıyorsa problem çıkıyor tabii. Şimdi gidip birine sorsanız 'Ahmet'in dönem dönem gelgitleri olur' der. Ama onun dışında uyumluyumdur.

"KARŞINDAKİNİ SEVİYORSAN HER ŞEY TAHAMMÜL EDİLEBİLİR OLMALI"

İlişkide sizin tahammül edemediğiniz şey nedir?

İlişkide tahammül edemediğim bir şey olmaz. İlişkiyi yaşıyorsan, karşındaki insanı seviyorsan her şey tahammül edilebilir olmalı. Yoksa neden hayatında olsun ki? Gidip arkadaşlarına yıllardır süregelen ilişkilerinden yakınan insanlar var. Saatlerce. E o zaman neden birliktesin? Böyle problemler yaşıyorsan 'Dur' demen gerekiyor.