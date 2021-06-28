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Haberler Yaşam Kalp Yarası 1. bölüm canlı izle I Kalp Yarası ilk bölüm canlı izle!

1. bölüm canlı izle I !

, bu akşam ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen ve tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Kalp Yarası ilk bölümüne "Hazır mısın gelin hanım?" sözü damga vuruyor.

Kalp Yarası 1. bölüm canlı izle I Kalp Yarası ilk bölüm canlı izle!

28.06.2021, 20:42 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021, 20:44

Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

KALP YARASI İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.

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