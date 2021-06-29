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Haberler Yaşam Maraşlı yeni bölüm canlı izle Maraşlı 24. bölüm canlı izle!

yeni bölüm canlı izle !

'nin izlenme rekorları kıran dizisi yeni bölümle ekranlara geldi. Yayınlandığı ilk günden bu yana reytingleri altüst eden Maraşlı'nın 24. yeni bölümünde, " olarak tanıdığımız şahıs, 'nin ta kendisi..." sözü dikkat çekti.

Maraşlı yeni bölüm canlı izle Maraşlı 24. bölüm canlı izle!

29.06.2021, 20:43 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021, 20:44

MARAŞLI'DA BU HAFTA

Maraşlı ve Mahur, çatışmadan sağ çıkarlarsa birbirlerine evleneceklerinin sözünü verirler. Maraşlı, Mahur'u ikna edip dağ evinden çıkarır. Savaş'ın adamları Maraşlı'yı alır. Maraşlı ve Mahur evlenebilecek midir?

MARAŞLI 24. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Yaralanan Savcı Tolga hastaneye kaldırılır. Savcı ölmediği için Savaş için çember artık iyice daralır. Savaş, yurtdışına kaçabilmek için Maraşlı'yı koz olarak kullanır ve Hurdacı ile pazarlık yapar. Savaş yurtdışına kaçmayı başarabilecek midir?

Mahur, Maraşlı'ya ulaşamaz, halasına Maraşlı ile uğradıkları saldırıyı anlatır. Necati, Mahur'u gözü yaşlı görür. Her şeyin sebebinin kendisi olduğunu düşünür. Vicdanıyla savaşan Necati, Maraşlı'yı kurtarmak ister. Necati, Maraşlı'yı kurtarabilecek midir?

Hurdacı, Maraşlı'yı alır, kendi mekanına kapatır. Baba oğul geçmişin tüm sırlarının döküldüğü büyük bir yüzleşme yaşar. Maraşlı gittikçe gerginleşir. İki kimliği arasında sıkışan Maraşlı bu yüzleşmeden sağ çıkabilecek midir?

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