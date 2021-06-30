LGS tercihleri ne zaman? 2021 LGS kılavuzu yayınlandı mı?

LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? soruları öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. 6 haziran tarihinde gerçekleşen LGS sonuçları MEB tarafından bugün açıkladı. Peki LGS kılavuzu yayınlandı mı? LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 LGS sınav sonuçları bugün açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih işlemlerinin Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.



LGS tercih kılavuzu da sonuçların ardından yayınlanacak. Kılavuz 'meb.gov.tr' adresinden erişime açılacak.

KONTENJAN SAYISI AÇIKLANMIŞTI

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.