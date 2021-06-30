Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 30 Haziran Çarşamba Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı, dün Duygu Hanım'ın evine de gittiğini, geçen gün tartıştığı teyzesinin kızı ile tekrar tartıştığını söyledi. Duygu Hanım stüdyoya geldi fakat kardeşine sarılmadı. Biraz soğuk biri olduğundan söz eden Duygu Hanım, içinden gelince ısındığını belirtti. Duygu Hanım, niyetinin programa çıkmak olmadığını, ailesinin abartmış olduğunu, ailesi buraya çıktı diye bayağı da sinirlendiğini zira daha yeni mezun olduğunu, kariyer çizeceğini, adının kötüye çıkmamasını istedi.

Çifte cinayetle ilgili yeni iddialar... Müge Anlı Büşra Hanım'ın yayında "Ben onu Yılmaz abi sandım" dediğini ama yayın sonrası "Yılmaz abi göbekli bir insandı o yapamaz" dediğini aktardı ve Mehmet Ali Bey'in yapmış olma ihtimalinin daha çok olduğunu söylediğinden söz etti. Büşra Hanım, son zamanlarda Betül Hanım'ın ağzından Mehmet Ali Bey'i çok duyduğunu, sürekli "Mehmet ali şunu paylaşmış, bunu paylaşmış" dediğini, başka kimseyi duymadığını dile getirdi. Büşra Hanım son 1 aydır Betül Hanım'ın bu konulardan bahsettiğini anlattı. Er Emre Bey, eve girdiklerinde dış kapının da pencerelerin de kapalı olduğunu dile getirip Büşra Hanım'ın o gün arabanın içinden inmediğini iddia etti. Büşra Hanım kapının önünde durduğunu hatırlamadığını savundu. Emre Bey, o gün kendi askeri araçlarının Osman Topbaş'ın arabasının arkasında olduğunu, kamera kayıtları da olduğunu, Büşra Hanım'ın indiği kapının da sağ kapı olduğunun altını çizdi. Müge Anlı, Betül Hanım'ın olaydan sonra abisinin yanına gittiğini, eve geldiği zaman ambulans geldiğini ve o sırada Necla Hanım'ın hala yaşıyor olduğundan dikkat çekti. 22.05'te camdan atlayan Büşra Hanım, 22.10'da Osman Topbaş'ın arabasına bindiği söylendi. Osman Topbaş ve Büşra Hanım'ın saat 22.13'te jandarma kapısına geldiği görüldü, jandarma haberi alınca içeriye koştuğu ve 22.15'te jandarma kapısı açıldığı ve ekiplerin yola çıktığı görüldü. Müge Anlı, Elmalı Davası olarak anılan 2 kardeşin cinsel istismara uğraması üzerine görülen 3.duruşmada anne ve babanın beraat ettiğini, neden beraat edildiğinin açıklanmasını istediğini, çocukların istismar ile alakalı bir resim çizdiğini söyledi.

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