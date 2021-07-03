Bodrum Hakimi’ni aşk değil tefeciler öldürdü

EGE Türküleri'nin usta yorumcusu Milaslı sanatçı Tolga Çandar, türkülere ve filmlere konu olan Bodrum Hakimi Mefharet Tüzün'le ilgili Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Çandar, 1957'de evinde tavana asılı halde bulunan Tüzün'ün intihar etmediğini söyledi, "Mefaret Hanım canına kıymadı. Mücadele ettiği tefeciler tarafından boğdurularak öldürüldü. İntihar mektubunu da cebine onlar koydu. Bodrumlular bunu bildiği halde sustu, halen susuyorlar" dedi.





KORKUDAN SUSTULAR

ÇANDAR, kendisini çocukluğundan beri etkileyen bu olayın peşini bırakmadığını, hakimin sevgilisi olduğu iddia edilen savcıyı aradığını ama bulamadığını, akrabalarına sorduğunu, öğrenemediğini, Adalet Bakanlığı'nda da araştırmalarını sürdürdüğünü anlattı. Mefaret Hanım'ın ölümündeki intihar iddialarıyla ilgili ciddi bir bulguya rastlanmadığı belirten Çandar, "Tavşanlı'da görev yapmış. At sırtında keşfe giden idealist bir kadın hakim. Özellikle tefecilerin çarkına çomak sokunca Bodrum'a sürgün edildi. Bodrum'da da adalet dağıtmaya devam etti. Görev yaptığı yerlerde tefecilerin üzerine gitti. Bodrum'da da tefecilerle mücadele etti. Bodrum'un nüfuzlu ailelerine mensup tefeciler, Hakim Mefharet Tüzün'ü adamlarına boğdurdular. Sonra da 'Savcıya aşık oldum. Beni iğfal etti' notunu cebine koydular, intihar süsü vermek istediler" dedi. BODRUMLULARIN bu gerçeği bildiğini açıklayan Çandar, "Gerçeği bilenlerden hayatta olanlar var ama konuşmuyorlar. Korkudan sustular, halen de susuyorlar. Her şeyi biliyorlar, paylaşmıyorlar" ifadelerini kullandı.





DOSYA AÇILSIN

BODRUM Hakimi türküsünde anlatılanların da başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın oynadığı filmde anlatılanların da gerçekleri yansıtmadığını anlatan Çandar, "Adli tutanaklar, iddianameler ortaya çıkarılsın. Rafa kaldırılan dosya tekrar açılsın, tarihi gerçekler ortaya çıksın" diye konuştu.



TÜRKÜ DE YANLIŞ

MİLASLI Devlet Sanatçısı Nazmi Yükselen tarafından bestelenen Bodrum Hakimi isimli türküde, "BODRUMLULAR erken biçer ekini FELEĞE kurban mı gittin Bodrum hakimi NASIL astın Mefaret hanım ipe de kendini" ifadeleri yer alıyor ve kendini asarak intihar ettiği ifade ediliyor. TÜRKÜDE söylendiği gibi Kütahya'ın Tavşanlı ilçesinden değil, Balıkesir Balya nüfusuna kayıtlı, 1906 yılında doğdu. Ailesi Bulgaristan göçmeni. Bodrum'a 24 Eylül 1951 yılında 45 yaşındayken geldi. 17 Mayıs 1954 günü öğleye doğru hakim Mefaret hanımın mesaiye gelmediğini gören arkadaşları evine gittiklerinde salonda tavana asılmış cansız bedeniyle karşılaştılar. Cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. Devletin görevlileri ve Bodrumlular bu intihar iddiasının sebeplerini araştırdı. Muğla'dan da yardımcı ekip istendi, hiç bir ipucu bulunamadı. Dosyasına, "Sebebi anlaşılamayan intihar olayı" yazıldı ve dosya rafa kaldırıldı. Bodrumlular, Mefaret Hanım'ın intihar ettiğine inanmadı. İntihar ile ilgili somut bilgiye ulaşılamadı.



ÜÇ FARKLI HIKAYE

Mefharet Hanım'ın arkasından halkın yaktığı türküyü yıllar sonra seslendirip yeni albümüne alan Tolga Çandar, uzun süre bu sırrın izini sürmüş. Ama açtığı her kapının arkasında birbirinden farklı öyküler çıkmış.Bunlardan birine göre, Mefharet Hanım Bodrum'da bir gence idam cezası vermiş. Bunun üzerine çocuğun ağabeyi onu kaçırıp Turgutreis'in karşısındaki Çatal adalarında tecavüz etmiş. Bundan çok etkilenen Mefharet Hanım da dönüşte kendisini öldürmüş. Anlatılan diğer öyküler ise ayrıntıları farklı olsa da Mefharet Hanım'ın ölümünün arkasında bir aşk olduğu yolunda. Bunlardan biri, "Bodrum Hakimi" filmine de konu olan öykü. Türkan Şoray'ın canlandırdığı muhteşem hakim hanımın hiçbir zor karşısında eğilmeyen başı sonunda bir aşka yenik düşüyor. Ya sevdiği adama ölüm cezası verecekti, ya da... İkinci yolu seçti Bodrum Hakimi. Bodrum'daki bir diğer hikayeye göreyse, hakim hanımın sevgilisinin filmdeki gibi bir suçlu değil, Bodrum'un savcısı olduğu yönünde. Ama bu aşkın Mefharet Hanım'ı neden intihara sürüklediği konusunda rivayet muhtelif.



SON GECESİNDE KONSERE GİTMİS

MEFHARET Hanım'ın son gecesine ilişkin anlatılanlar ise daha hüzünlü. Milas'lı Türk sanat müziği bestekarı Zeki Duygulu'nun konseri var o gece. Bodrumlular ciple Milas'ın yolunu tutuyor. Mefaret Hanım da aralarında. Ve o gece konserde bir şarkıyı tam üç kez çaldırıyor: Uslu dur kadınım çıldırtma beni Ben artık bildiğin o ten değilim Bir başka yağmurla ıslak mendilim Yeter artık ağlatma beni Uslu dur kadınım çıldırtma beni Dökülmüş yaprağım, sararmış güzüm Çiğli kirpiklerle yaşlıdır gözüm Bu gurbet ellerde ben bir öksüzüm Yeter artık ağlatma beni Uslu dur kadınım çıldırtma beni

ADEM ÜLKER