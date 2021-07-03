Tip 2 diyabet hastalarına sağlıklı beslenme önerileri

Toplumda sıklıkla görülen Tip 2 diyabet hastalarının gün içinde sağlıklı atıştırmalar yapması oldukça önemli. Çünkü tip 2 diyabet hastaları için gün içindeki atıştırmalıkların hastalığı kontrol altında tutulmasındaki önemi büyük. Bunun yanında tip 2 diyabet hastalarının egzersiz yapmalarının hastalığın gidişatını düzenlemede yardımcı olduğu biliniyor. Bütün tip 2 diyabet hastalarının öğünler arasında düzenli olarak atıştırmalarına gerek yoktur. Ayrıca insulin alan hastalar öğünler arası atıştırmalıklara ihtiyaç duyabilir.

ŞEKERİNİZİ DÜZENLİ ÖLÇÜN

Bazı tip 2 diyabet hastaları gün içinde ana öğünler yanında yüksek kalori veren atıştırmalıkları seçtiği için kilo kontrolü sağlamakta güçlük çeker. Bu kişiler için önemli olan atıştırmalıkları küçük ve besleyici (kaliteli) olanlardan yana kullanmak. Örneğin 1 çikolata dilimi yerine 1 dilim bol lifli kraker ve bir parça peynir tercih edilmeli. Bu gıdaların hiçbiri diyabet tedavisinde bir mucize değildir. Bu gıdaların tüketiminde doktorunuza danışmak çok önemli. Ayrıca düzenli kan şekeri ölçümü yapmadan ilaç veya insülin tedavisini kesmek yada azaltmak çok sakıncalı. Kan şekerini düzenleyen gıdalarla daha sağlıklı beslenmek mümkün.



Kaçınılması gereken yiyecekler neler?

■ Kızarmış yiyecekler ■ Doymuş yağ veya trans yağ oranı yüksek yiyecekler ■ Fazla tuzlu yiyecek ■ Hamur işleri gibi unlu mamuller ■ Şeker ■ Dondurma ■ Meyve suyu ve enerji içecekleri gibi ilave şeker içeren içecekler.



İŞTE BUNLARDAN BAZILARI:

TARÇIN: Günde 1 tatlı kaşığı tarçın tüketmek açlık kan şekerini düşürüp, insülin duyarlılığını da artırır. ENGİNAR, KEREVİZ

VE SOĞAN: Enginarın içindeki cynarin kan şekeri düşürücü özelliğe sahiptir, soğan kan şekeri düşürücü özelliği olan kromyum içerir. ASİTLİ MEYVELER:

Kan şekerini düşürücü etkileri olmasına rağmen içerdikleri şeker nedeni ile fazla tüketildiğinde kan şekerini yükseltirler (portakal, greyfurt, ananas, çilek, yaban mersini, nar, kivi, ekşi elma ve vişne). SİRKE VE LİMON

SUYU: Asitli gıdalar mide boşalmasını yavaşlatıp kan şekerinin hızla yükselmesini engeller. Salatalara ilave edilebilir. YABAN MERSİNİ: Bir çalışmada yaban mersininden hazırlanan bir ekstrenin insülin duyarlılığını azaltıp, diyabet gelişimini önlediği gösterilmiştir. BAHARATLAR: Bir çalışmada glukoz ve kolesterol metabolizması üzerine olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir.