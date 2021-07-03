Yazın iddiası mor

Bu sezon tüm markalarda, vitrinlerde soft renklerle buluştuk. Özellikle bebek mavisi, pembesi, su yeşili ve lila tonları alt ve üst parçalarda sık sık tercih edilmekte. Biliyorsunuz ki son zamanlarda kombinlerde sadelik daha ön planda! Özellikle mor renk bu sezona damgasını vuruyor. Mor ile doğru ve göz alıcı kombinler yapmak için mor ile uyumlu renkler nelermiş bilmek gerekir. Mor, en iddialı kıyafetlerde de gündelik parçalarda da vazgeçilmez bir yaz rengi olacağa benziyor. Renk trendi köşemizde moru tanımaya başlayalım. Birçok renkle kombinleyebileceğiniz mor, en çok pastel renklere yakışıyor. Pastel bir sarı ya da pastel yeşil ile lilanın uyumu göz kamaştırıyor. Mor kadar güçlü, mor kadar iddialı bir yaz olsun!



Fulya TANYOL