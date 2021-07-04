‘Tosuncuk’ 75 bin yılla yargılanacak

KURUCUSU olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve 2 yıldan fazla süredir firari olan Mehmet Aydın teslim oldu. Aydın, 3 bin 762 kişinin mağdur olduğu davada diğer örgüt yöneticileriyle birlikte 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanacak. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Tosuncuk" lakaplı Aydın ve sistemin kurucuları hakkında soruşturma açmış, soruşturma kapsamında sistem sayesinde birikip suçtan elde edildiği anlaşılan 3 milyon 90 bin 340 liraya, ayrıca 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlıklarına da el konulmuştu.

DURUŞMA 14 EYLÜL'DE

İDDİANAMEDE, 23 şüphelinin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 şüpheli hakkında da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Naim Kaya'nın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılaması Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Eylül'de devam edecek.