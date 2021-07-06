Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 Bayram tatili belli oldu mu?

Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatil süresi belli oldu mu? soruları merakla araştırılıyor. 15 Temmuz'un yıldönümünün Kurban Bayramı tarihine yakın olması nedeniyle bayram tatili süresinin uzaması da gündemde. Peki Kurban Bayramı bu sene kaç gün olacak? Bayram tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek. Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak. Ancak henüz bayram tatili ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılması halinde detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Temmuz Pazartesi Arefe

20 Temmuz Salı Kurban Bayramının 1. günü

21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramının 2. günü

22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramının 3. günü

23 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 4. günü