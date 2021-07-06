Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı? Ek tedbirler alınacak mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram öncesi merak edilenlere dair açıklamada bulundu. İşte merak edilenler....

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı için ekstra bir tedbir uygulanmayacağını söyledi.

Türkiye'yi ziyaret eden turistler için uygulanan tedbirler hakkında da bilgi veren Koca, "Biz diyoruz ki aşı karnesi olan veya son 6 ayda hastalığı geçirmiş olan kişilerden test istemiyoruz; ama bunun dışında olan herkesten 48 saat içinde antijen, 72 saat içinde PCR istiyoruz. Bayramda hareketlilik artacak. Biz bayrama kadar aşılanması gereken 18 yaş üstü vatandaşın en az yüzde 70'inin en az 1 aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayımladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

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