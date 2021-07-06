Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İzmir'de son durum ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz ise Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın olarak açıklandı.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun. pic.twitter.com/Zq768qVpYb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2021

BAYRAM ÖNCESİ YÜZDE 70 AŞILAMA HEDEFİ

Kurban Bayramı'nda ek tedbirler gündemde değil. En önemli önlem, yüksek oranda aşılama olacak. Bakan Koca Türkiye'de aşılamanın bayrama kadar daha da hızlanacağına dikkat çekti:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram öncesi aşılamada yüzde 70 hedefinin tutturulmak istendiğini, yoğun aşılamanın süreceğini bildirdi. Bakan Koca, 3 milyon doz aşının daha geleceğini, aşı tedarikinde sorun olmadığını ifade etti.

"Salgının, virüse karşı toplumsal bağışıklıkla son bulacağını artık hepimiz biliyoruz. Bunun için ise, her ilde en az yüzde 70 oranında aşılanma olması gerekiyor. O nedenle illerin tamamını harekete geçirdik. Mobil ekiplerle gerekirse vatandaşımızın ayağına giderek aşı yapıyor olmalıyız. Kurban Bayramı öncesinde 18 yaş üzeri kişilerin en az yüzde 70'ine ulaşmak ve onları aşılamak istiyoruz. Bu da, 42-43 milyon kişinin aşı olması demek."

HATIRLATMA DOZU ALT GRUPLARA İNEBİLİR

Koca hatırlatma dozunun alt gruplara ineceğinin sinyalini verdi:

"Bilim Kurulu toplantısında, 3. doz aşılamada 50 yaş sınırını biraz daha aşağı çekebiliriz. Yakında, belediye başkanları dahil olmak üzere kritik görevlerdeki kişilere de 3. doz aşılamayı açmış olacağız."

2 GÜNDE 3 MİLYON DOZ AŞI GELECEK

Sağlık Bakanı Koca, yurtdışından gelen aşı miktarının yeterli düzeyde olduğunu hatırlattı.

Çarşamba günü 1,5 milyon doz Sinovac, perşembe günü de 1,5 milyon doz BioNTech'in daha Türkiye'ye geleceğini söyledi.