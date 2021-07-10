Sürücü uyuyunca araç dere yatağına yuvarlandı

ISPARTA'NIN Eğirdir ilçesinde, içerisinde Suriyelilerin bulunduğu hafif ticari araç, iddiaya göre sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkarak, dere yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 7 yaşındaki Menar Al Hamed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 7 kişi ise çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 10 günlük Mira Al Hamed de hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.