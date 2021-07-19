Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda ulaşım bedava mı?

Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma bedava mı olacak? soruları araştırılıyor. Bayramda otobüs, vapur, metro, metrobüs kullanacak olanlar toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. İşte bayramda toplu taşımaya dair merak edilenler...

BAYRAMDA OTOBÜS, METROBÜS, METRO ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz pazartesiye denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da 20, 21,22 ve 23 Temmuz'da ulaşım toplu taşıma ücretsiz olacaktır.

KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kabine sonrası otoyollarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" diyerek bayramda yolların ücretsiz olacağını ilan etti. Bazı otoyolların geçiş ücretlerinde indirime gidildiğini de aktaran Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda da sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" dedi.

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