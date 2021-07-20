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Haberler Yaşam Son dakika: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 20 Temmuz vaka sayısı...

Son dakika: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 20 Temmuz vaka sayısı...

Son dakika haberi... Koronavirüs vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte 20 Temmuz Salı koronavirüs vaka sayısı...

Son dakika: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 20 Temmuz vaka sayısı...

20.07.2021, 19:54 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021, 20:00

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı.

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