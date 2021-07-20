Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı.
Son dakika haberi... Koronavirüs vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte 20 Temmuz Salı koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı.
Son dakika: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 20 Temmuz vaka sayısı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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