Böcek bilimcilerden Asya Kaplan sivrisineği uyarısı

Bilim insanları, Asya Kaplan Sivrisineği'nin, yağışlar nedeniyle Karadeniz'de de ciddi tehdit haline geldiğini bildirdi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Kovancı, Türkiye'de ilk kez 2011'de Edirne'de tespit edilen bu sineğin insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

HASTALIK BULAŞTIRIYOR

Kovancı, takip eden yıllarda sivrisineğin Türkiye'de hızlı yayılım gösterdiğini, Artvin, Bursa, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Giresun, Ordu, Rize, Sakarya, Tekirdağ ve Trabzon'da görüldüğünü bildirdi.

Larvaların araba lastikleri ve su kapları gibi yapay ortamda üreme yeteneği kazanması ile sivrisineğin kentsel ortamlara adapte olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Kovancı, "Bu türün dişileri insanlardan kan emme yoluyla Dang ateşi virüsü, Batı Nil Virüsü, sarı humma virüsü, Zika virüsü gibi hastalıkların insanlara bulaşmasından sorumludur" dedi. Küresel ısınma sebebiyle sivrisineğin ve buna bağlı bulaşıcı hastalıkların Türkiye'de hızla yayılacağının öngörüldüğünü ifade eden Kovancı, ülke çapında mücadele eylem planı hazırlanması gerektiğihi söyledi.