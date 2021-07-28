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Haberler Yaşam Okullar Eylül ayında açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Okullar Eylül ayında açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Son dakika haberi.... Koronavirüs nedeniyle 1,5 senedir uzaktan eğitim alan öğrenciler okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılışı ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Peki yüz yüze eğitim başlayacak mı? Okullar Eylül ayında açılacak mı? İşte detaylar....

Okullar Eylül ayında açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
DHA

28.07.2021, 16:52

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin sabrı konusunda gerçekten müteşekkiriz. Bu konuda tüm toplumun katkısını bekliyoruz. Ve okulları açmak noktasında çok kararlıyız" dedi.

'OKULLARI AÇMAK NOKTASINDA KARARLIYIZ'
Basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Bakan Selçuk, koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle okul açılış tarihlerinde bir değişiklik olup olmayacağını ilişkin, "Temizlik ve hazırlık anlamanıda okullarımızda ne yapılması gerekiyorsa çalışmalarımızı son hızla yürütüyoruz. Dün 81 il müdürümüzle bir toplantı yaptık ve hangi ilimizin, hangi ilçemizin ne tür eksiği olduğu konusunda bir görüş alışverişinde bulunduk. Ve gördüm ki okullarımızda gerçekten bir problem yok. Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin sabrı konusunda gerçekten müteşekkiriz. Ve okulları açmak noktasında tüm toplumumuzun katkısını bekliyoruz. Biz hazırız ve toplumun sağduyusunun, toplumun desteğinin bu konuda hayati bir önem taşıdığının vurgusunu yapmak istiyorum. Ve okulları açmak noktasında çok kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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