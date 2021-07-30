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TEMA vakfı fidan bağışı nasıl yapılır? TEMA fidan bağışı kampanyası

Birçok ilimizde ne yazık ki orman yangınları yaşanıyor. TEMA Vakfı ise fidan bağışı kampanyası başlattı. Yapılan duyuruya göre 30 Temmuz saat 12.00'da ağaçlandırma kampanyası başlatılacak. Peki TEMA Vakfı fidan bağış kampanyasına nasıl katılınır? TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır? İşte detaylar...

TEMA vakfı fidan bağışı nasıl yapılır? TEMA fidan bağışı kampanyası

30.07.2021, 09:54

Manavgat, Bodrum, Marmaris, Didim ve daha birçok ilçede yaşanan orman yangınları kahretti. TEMA Vakfı da fidan bağışı kampanyası başlattı. Peki TEMA Vakfı fidan kampanyasına nasıl katılım sağlanır? TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır? İşte detaylar....

TEMA VAKFI BAĞIŞ KAMPANYASI NASIL YAPILIR?

TEMA Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12:00'da kampanyamızı başlatıyoruz."

Kampanyaya katılım "www.tema.org.tr" internet adresinden gerçekleşecek. Fidan Birim Bedeli 13 TL (En az 3 adet Fidan Bağışı ile işlem başlatılabilir.)

Bu sayfada karşınıza çıkan "Bağış Yap" ekranına tıklayarak fidan bağışını yapabilirsiniz.

TEMA FİDAN BAĞIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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