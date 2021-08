İpekyolu’nun eğitim üssü: HKÜ mezunları hızla iş buluyor

Tarihi İpekyolu kavşağında bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne bu yıl yerleşecek her 4 öğrenciden biri yüzde 100 burslu okuyacak. Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, 90'lı yıllarda eğitim, araştırma ve yenilik odaklı üniversite olarak tasarlanan HKÜ'nün güçlü akademik kadrosu ile nitelikli bilimsel çalışmalar yapılan bir bilim yuvası haline geldiğini söyledi.



YÜZDE 100 BURS İMKANI

Üniversitede Eğitim, Güzel Sanatlar ve Mimarlık, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Hukuk, İletişim, Sağlık Bilimleri ve Mühendislik olmak üzere 7 fakülte, 32 bölüm, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu ve 1 Meslek Yüksekokulunda eğitim verildiğini kaydeden Prof. Dr. Türkay Dereli, 63'ü profesör olmak üzere 288 öğretim elemanının görev yaptığı üniversitedeki mevcut öğrenci sayısının 6600'ü geçtiğin açıkladı. Üniversiteye bu yıl yerleşecek her 4 öğrenciden birinin yüzde 100 burslu olacağını, yüzde 50 ve yüzde 25 oranlarında da öğrenim bursunun yanı sıra başarı, sanat, kültür ve spor bursu verdiklerini anımsatan Dereli, "Tüm şehit ve gazi çocuklarına da yüzde 100 burs imkânımız bulunuyor. Ayrıca YKS sıralamalarında ilk 100 öğrenci arasına girenlere aylık 5 bin TL, 101-500 arasında derece yapanlara aylık 3 bin TL 501-1000 arasında derece yapanlara aylık 2 bin TL, 1001- 5000 arası derece yapanlara ise aylık bin TL burs verilmektedir" dedi. Üniversitede okuyan öğrencilerin kampüs içerisinde yer alan ve KYK tarafından işletin modern yurtlarda barınma imkanına sahip olacaklarını kaydeden Dereli, "Uluslararası temaslarıyla öne çıkan üniversitemiz, Erasmus+ ve benzeri programlar kapsamında dünya genelinde yaptığı 80 anlaşma ile her yıl en az 60 öğrenciye hibe desteği vererek dünya ve Avrupa ülkelerinin kapılarını açıyor" diye konuştu.



GÜÇLÜ AKADEMİK KADRO

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerin hızla iş imkanı bulabildiklerini anlatan Dereli, "Üniversitemiz mezunları en hızlı istihdam edilen ilk 10 üniversite içerisindedir. Üniversite-sanayi işbirliği koordinasyonuyla ön plana çıkan HKÜ, uyguladığı İşbirlikçi Eğitim Modeli ile Türkiye'nin önemli projelerine ve prestijli kuruluşlara yerleştirdiği öğrencilerinin iş dünyasına bir adım önde atılmasını sağlar. HKÜ; Silikon Vadisi'ndeki Kuluçka Merkezi, Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi, Teknokent, Akıllı Referans Bina İnovasyon Merkezi (ARBİM) ve Kalyoncu İnovasyon Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) gibi birimler ile de desteklenen girişimci ve yenilikçi bir eğitim-öğretim ve araştırma ekosistemi sunar. Güçlü akademik kadrosu ile nitelikli bilimsel çalışmalar yapan HKÜ; bilgi çağının gereklerine göre donatılmış bina ve derslikleri, geniş yayın ve kitap ağına sahip araştırmayı teşvik eden kütüphanesi, radyosu, sanal mahkeme salonu, özel çizim sınıfları, cep sineması ve sinema stüdyoları ve uygulama laboratuvarları ile öğrencilerini modern bir kampüs ortamında geleceğe hazırlar. Bütünleşik kampüs, öğrencilerin disiplinlerarası gelişimine büyük katkı sunar. Kariyer Merkezi ile öğrencilerinin kariyerlerini üniversiteye adım attıkları andan itibaren planlayan HKÜ, Mezun Platformu ile de mezunlarının kariyerlerinin gelişimini takip ederek daima yanlarında olur" dedi.



PANDEMİ SONRASI İÇİN TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

KOVİD-19 sonrasındaki dönem için hızla yeni modeller geliştirdiklerini anlatan Dereli, salgın döneminde yüz yüze ve çevrimiçi yöntemleri harmanlayarak tercihli hibrit bir model ile eğitimöğretim ve araştırma süreçlerini aksatmadan devam ettirdiklerini anımsattı. Dereli, "Pandemi sonrasında yeni nesil dijital platformlar başta olmak üzere, pandemi dönemindeki kazanımları daha da geliştirerek öğrencilerin hizmetine sunmaya devam edeceğiz.



GÜVENLİ KAMPÜS

SAĞLIKLI ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek Türk Standartları Enstitüsü'nden Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi almaya hak kazanan HKÜ, pandemi sonrası dönem için gerekli tüm hazırlıklarını tamamlamıştır" diye konuştu.