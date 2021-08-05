Azra’ya veda

ANTALYA'DA kaybolduktan 5 gün sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan ve cesedi parçalanmış şekilde ormanda bulunan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

TABUTUNA CÜBBE KONULDU

OTOPSİSİNİN ardından yakınları tarafından teslim alınan Hatyaoğlu'nun cenazesi, tören için Dervişpaşa Mahallesi'nde bulunan İstiklal İlkokulu'nun bahçesine getirildi. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesi ve arkadaşları katıldı.

Ezgi Tuğba, kardeşinin Türk bayrağı bulunan tabutunun üzerine mezuniyetinde giymeyi planladığı cübbeyi koydu. Azra'nın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan Azra'nın katili emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın Antalya'daki işyerinin camları vatandaşlar tarafından kırıldı.

"ALLAH'IM EMANETİNİ GERİ ALDI"

Cenazede güçlükle ayakta duran anne Mezide Haytaoğlu, "Kuzumu Allahı'ma emanet ettim, nurlar içinde yatsın, yavrumu topraklar sıkmasın. Allah'ım emanetini geri aldı" dedi.