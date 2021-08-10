Son dakika: Eda Nur Kaplan davasında flaş gelişme!

Çankaya ilçesinde ablasıyla yaşayan ve 7 Ağustos'ta evinin penceresinden atlayıp yaşamını yitiren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Y.G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı hakimlikçe "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakılmıştı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan'la ilgili açıklama
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