Haberler Yaşam Son dakika: Eda Nur Kaplan davasında flaş gelişme!

Son dakika: Eda Nur Kaplan davasında flaş gelişme!

Son dakika haberi....Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında aranan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.