İçimiz yanıyor

Son haftalarda özellikle Akdeniz ve Ege Bölgelerimizde yoğunlaşan orman yangınları vatandaş olarak bizleri bir hayli üzmekte. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu mücadelede gerek orman yangınlarında görevli profesyoneller gerekse vatandaşlarımız canla başla yangını söndürmek için mücadele etmekte. Vatanımızın cennet köşelerinde meydana gelen bu yangınlar, doğaya salınan kül tanecikleri ve vücudumuzda zehirlenmelere yol açabilen karbonmonoksit, karbondioksit ve nitrojen oksit gibi binlerce toksik gazların temiz havaya dağılmalarına neden olmakta. Soluduğumuz havadaki toksik maddelerin akciğerlerimize ve vücudumuza girerek sağlığımızı tehdit etmesine neden olmakta. Astım, akciğer hastalıkları ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına sahip olanların, yaşı ilerlemiş olanların; dumana maruz kalınan zamanın uzunluğunun artmasına bağlı olarak yangınların ortaya çıkardığı dumanların vücudumuza verdikleri zararlar artmakta.





SAĞLIKLI BEDEN İÇİN BESLENME

Peki, yangın dumanına maruz kalındığı zaman ne yapmalı? İlk olarak yangın dumanına maruz kalan bireyler hemen havanın daha temiz olduğu yerlere götürülmeli çünkü temiz hava ile kanımızda oksijen yoğunluğunun artırılması hayati önem taşıyor. Söndürme ekibinde olan profesyoneller bu konuda ilk yardım eğitimini almışlardır. Yangınlara müdahale sırasında Kovid- 19 salgını ile birlikte günlük hayatımıza giren N-95 maskeler de bizleri duman partiküllerine daha şiddetli Bir diğer yardım metodu ise yangınla mücadele edenlere yoğurt ve ayran takviyesi yapılmasıdır. Ancak bilimsel literatürde yoğurt takviyesinin yangın dumanıyla meydana gelen zehirlenmelerden koruduğuna dair çalışma henüz bulunmamakta. Bildiğimiz bir şey var; o da sağlıklı bireylerin bu tarz zehirlenmelere karşı daha dayanıklı olduğudur. Bizi dumandan koruyacak yegâne ölçü sağlıklı bedende saklıdır. Bu nedenle süt ve yoğurdu sadece yangın sırasında değil her gün en az 2 porsiyon tüketmeliyiz. Bunun yanında yeterli enerji ve protein alımı, sağlıklı bir besin örüntüsüyle birlikte düzenli beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak, daha sağlıklı bir vücuda sahip olarak yangınlarla daha iyi mücadele etmememizi sağlar.

SU İÇMEK HAYAT KURTARIR

Ülkemizde yaşanan aşırı sıcaklar, nem, rüzgarlar ile arazinin dağlık ve engebeli olması nedeniyle yangınların söndürülmesi zorlaşıyor. Bütün gün yangınlarla mücadele ederken vücudumuzda su ve elektrolit dengesi bozulmakta. Bu durum duman zehirlenmeleri dışında bayılmalara, ishallere, aritmilere ve kas kramplarına yol açabilir. Bu nedenle öncelikle mutlaka bol su içilerek vücudumuzun kaybettiği suyu yerine koymamız gerekmektedir. Terleme ile kaybedilen elektrolitleri de yerine koymak için ise maden suyu tüketmek bir tercih olabilir. Maden sularının içinde elektrolitler bulunur. Bu içerik yangın sırasında vücudumuzda kaybedilen su ve elektrolitleri yerine koymaya yardımcı olacaktır.

MELİKA ÖKTEM