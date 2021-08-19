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Haberler Yaşam Öğretmenlerin atama takviminde değişiklik

Öğretmenlerin atama takviminde değişiklik

Öğretmenlerin atama takviminde değişiklik

19.8.2021

MİLLİ Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atama takvimini güncelledi. Güncellenen takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri, 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak. Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre atama sonuçları 3 Eylül'de ilan edilecek.
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