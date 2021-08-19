Öğretmenlerin atama takviminde değişiklik

MİLLİ Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atama takvimini güncelledi. Güncellenen takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri, 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak. Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre atama sonuçları 3 Eylül'de ilan edilecek.

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