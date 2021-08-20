Sindirim dostu maş fasulyesi

MAŞ fasulyesi manganez, potasyum, magnezyum, folat, bakır, çinko ve çeşitli B vitaminleri içermekte olup içeriği yüksek bir besindir. Maş fasulyesinin sindirimi kolaydır ve aynı zamanda vücudu detoksifiye etmeye yardımcı olur.

LİF bakımından zengin oldukları için sindirime yardımcı olur ve kabızlık gibi semptomları önler. Hindistan'da maş fasulyesi, zerdeçal, kişniş, kimyon ve zencefil ile pişirilir, bu da mide ağrılarının giderilmesinin yanı sıra lezzet katmaya yardımcı olur. Maş fasulyesi vitamin ve mineral deposudur. K, B2, B9, B3, B5, B1 ve B6 vitaminlerini içerir. Aynı zamanda önemli miktarda bakır, demir, manganez, çinko, fosfor, magnezyum, içerir.